Por Karl Plume

(Reuters) - A gigante global de grãos Bunge afirmou nesta quarta-feira que registrou prejuízo no quarto trimestre, como consequência da guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, que arruinou as apostas da companhia sobre os preços da soja no Brasil.

Os preços da soja no Brasil aumentaram acentuadamente em relação aos da commodity nos EUA, depois que a China impôs altas tarifas sobre os embarques norte-americanos em julho.

Mas essa diferença de prêmios sobre Chicago depois que os países declararam uma trégua temporária em sua guerra comercial em 1º de dezembro, desvalorizando o estoque de soja da Bunge.

A empresa disse que o lucro bruto em seu segmento de agronegócio, historicamente responsável por cerca de 80 por cento da receita da empresa, caiu para 203 milhões de dólares, de 238 milhões de dólares no quarto trimestre.

A Bunge já havia alertado sobre possíveis ganhos menores no ano todo no segmento, assim como em seus negócios de açúcar e bioenergia.

A empresa tem estado sob pressão dos investidores e tem sido alvo de tentativas de compra, após uma série anterior de lucros fracos. A empresa demitiu o presidente-executivo Soren Schroder e está conduzindo uma revisão estratégica de seus negócios, que pode incluir a venda da empresa de 200 anos.

"Estamos comprometidos em lidar com ativos de baixo desempenho como parte de nosso esforço para aumentar o valor para os acionistas, e estamos fortalecendo nossas capacidades de gerenciamento de risco, já que são fundamentais para tudo o que fazemos", disse Kathleen Hyle, presidente não executiva do conselho da Bunge durante a divulgação dos resultados.

O prejuízo líquido da companhia disponível para os acionistas no quarto trimestre aumentou para 74 milhões de dólares, ou 52 centavos de dólar por ação.