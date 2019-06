Por Alistair Smout

LONDRES (Reuters) - Boris Johnson, favorito ao posto de primeiro-ministro do Reino Unido, disse neste sábado que membros do partido não estavam interessados no motivo de a polícia ter sido chamada para verificar o bem estar de um mulher em sua casa.

No começo da sexta-feira, a polícia britânica foi chamada para a casa de Johnson, depois de vizinhos ouvirem uma alta discussão entre ele e sua namorada.

Johnson se recusou a responder perguntas sobre o incidente em evento em Birmingham, no centro da Inglaterra, dizendo que membros do partido preferiam ouvir sobre seus planos para o Reino Unido, não sobre o ocorrido.

"Eu não acho que (membros da audiência) querem ouvir sobre esse tipo de coisa, a não ser que eu esteja errado", disse Johnson, ao ser questionado sobre o incidente, gerando aplausos no público.

"Eu acho que eles querem ouvir meus planos para o país e para meu partido".

(Reportagem adicional de Hannah McKay, em Birmingham)