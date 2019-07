LONDRES (Reuters) - Os dois candidatos que almejam o posto de premiê britânico disseram nesta segunda-feira que não estão dispostos a aceitar o chamado mecanismo "backstop" da Irlanda do Norte do acordo para o Brexit negociado por Theresa May, mesmo que um limite de tempo seja estabelecido.

A oposição ao "backstop", pensado para evitar o retorno de uma fronteira dura na Irlanda no caso de uma saída sem acordo, foi um dos pontos centrais que levaram o Parlamento a rejeitar o acordo de May três vezes.

Questionados durante um debate se o "backstop" --que em termos práticos manteria a Irlanda do Norte e o resto do Reino Unido em uma união aduaneira com a União Europeia-- seria aceitável se um limite de tempo fosse acertado, tanto o líder das pesquisas, Boris Johnson, quanto o ministro das Relações Exteriores, Jeremy Hunt, disseram que não.

(Por William James e Kylie MacLellan)