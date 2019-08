Por Brendan Pierson

NOVA YORK (Reuters) - O Cantor R. Kelly se declarou inocente nesta sexta-feira em Nova York das acusações de que comandava um esquema criminoso que recrutava mulheres e garotas menores de idade para que elas fizessem sexo com ele. O cantor também é acusado de isolar as mulheres e menores, controlando inclusive o que elas comiam e os horários que elas usavam o banheiro.

Um dos advogados de Kelly, Douglas Anton, apresentou as declarações de inocência nas acusações de fraude e de tráfico sexual diante do juiz Steven Tiscione em um tribunal federal do Brooklyn.

Kelly, vestido em uniforme prisional azul e laranja, cumprimentou o juiz e respondeu que "sim" quando perguntado se compreendia seus direitos. Nos demais momentos, Kelly ficou em silêncio.

A audiência no ambiente lotado do tribunal contou com mais de uma dezena de apoiadores de Kelly, um deles usava uma camiseta que dizia "Liberdade para R.Kelly". Também estavam presentes duas namoradas do cantor, Joycelyn Savage e Azriel Clary.

Depois da audiência, Anton disse a jornalistas do lado de fora do tribunal que Kelly estava "irritado" e "não era uma pessoa feliz" desde sua prisão.

Procuradores federais no Brooklyn disseram que Kelly e sua equipe convidavam mulheres e garotas para o camarim após apresentações do cantor, e as mantinham longe de amigos e família, tornando-as financeiramente dependentes do cantor.