Por Rachel Joyner

PARIS (Reuters) - Em meio a pinturas e retratos gigantescos, linhas de preto, branco e vermelho, Chanel, Fendi e uma gama de estrelas prestaram homenagem ao titã e Kaiser da moda Karl Lagerfeld nesta quinta-feira.

O mítico rei da alta costura morreu em fevereiro, aos 85 anos de idade, devastando a indústria após suas décadas à frente de marcas como Fendi, Chanel, assim como a marca que carregava seu nome.

Estrelas incluindo Pharrell Williams, Tilda Swinton, Helen Mirren e Cara Delevingne prestaram homenagens durante um tributo chamado "Karl For Ever."

Misturando os campos da alta costura, do teatro e do cinema, muito como Lagerfeld costumava fazer, o evento contou com performances ao vivo e leituras dramáticas, além da exibição de um curta documentário.

Apresentando o sempre reticente co-proprietário da Chanel, Alain Wertheimer, o filme era narrado por Lagerfeld, montado com dezenas de clipes gravados antes de sua morte.

Assistindo ao filme, o público repleto de celebridades apresentava a prefeita de Paris, Anne Hidalgo, a cantora compositora e modelo Carla Bruni, o diretor criativo da marca Valentino Pierpaolo Piccioli, o próprio Valentino, a modelo Gigi Hadid, a editora-chefe da Vogue Anna Wintour, e a primeira-dama da França, Brigitte Macron.

O show, concebido pelo diretor de óperas canadense Robert Carsen, aconteceu no Grand Palais, edifício coberto por uma redoma de vidro - a mesma estrutura estilosa que abrigou alguns dos shows mais extraordinários de Lagerfeld, que incluíam elementos como um iceberg de 265 toneladas e uma réplica da Torre Eiffel.

"Karl For Ever" buscou não apenas reviver a grande lista de feitos de Lagerfeld como costureiro, fotógrafo ou publisher, mas também destacar o homem por trás dos óculos. A celebração explorou suas paixões pessoais, como o tango, a literatura, a música, e resgatou anedotas dos que o conheciam bem.