FRANKFURT (Reuters) - Eintracht Frankfurt e Chelsea empataram por 1 x 1 nesta quinta-feira, na primeira partida das semifinais da Liga Europa, com Pedro marcando pouco antes do intervalo um gol fora de casa que pode ser crucial para o time de Londres.

O sérvio Luka Jovic havia colocado os mandantes à frente aos 23 minutos do primeiro tempo, desviando de cabeça um cruzamento de seu compatriota Filip Kostic, em lance em que o goleiro Kepa Arrizabalaga se esticou, mas não conseguiu defender.

Este foi o nono gol do jogador de 21 anos na competição, e seu 26º na temporada.

Ambos os times estão em quarto lugar em seus campeonatos locais, com a Liga Europa oferecendo uma rota alternativa para que alcancem a Liga dos Campeões da próxima temporada.

O técnico do Chelsea, Maurizio Sarri, manteve Eden Hazard no banco de reservas até os 17 minutos do segundo tempo, preferindo poupar o belga para os importantes jogos finais do Campeonato Inglês, contra Watford e Leicester City.

(Reportagem de Alan Baldwin em Londres)