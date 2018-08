LONDRES (Reuters) - O cantor britânico Cliff Richard, que ganhou uma considerável indenização da BBC em um caso judicial sobre privacidade no mês passado, disse nesta quarta-feira que irá lançar seu primeiro álbum de novas músicas em 14 anos.

Fazendo o anúncio no aniversário de 60 anos do dia em que lançou seu primeiro single "Move It", o cantor de 77 anos disse que o álbum "Rise Up" será lançado em novembro e que o título é uma referência "ao período ruim" pelo qual passou recentemente.

No mês passado, a Suprema Corte de Londres decidiu que a BBC havia violado a privacidade de Richard ao televisionar uma operação policial em sua casa em agosto de 2014, o que o cantor disse tê-lo feito sentir-se violado. Um juiz decidiu que Richard deveria receber indenização de 210 mil libras (272.475 dólares).

A operação fazia parte de uma investigação sobre supostas infrações sexuais envolvendo crianças, mas, posteriormente, procuradores disseram que o cantor, que se declarou inocente durante todo o processo, não seria acusado devido a falta de evidências.

"Eu escolhi 'Rise Up' como a música tema porque depois do período ruim pelo que passei na minha vida, eu consegui me erguer do que parecia ser um pântano", disse Richard em comunicado.

Richard, conhecido por músicas como "Summer Holiday", "Living Doll" e "Devil Woman", também gravou um dueto com Olivia Newton-John para o álbum.

(Reportagem da Reuters TV e Marie-Louise Gumuchian)