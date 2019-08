SÃO PAULO (Reuters) - O clima desfavorável no Brasil inviabilizará um novo recorde de produção de café no país na safra 2020, com grandes amplitudes térmicas e geadas comprometendo o potencial produtivo, afirmaram cooperativas do setor em uma carta conjunta divulgada nesta segunda-feira.

"Ressaltamos também que este cenário negativo poderá se agravar, caso o clima não seja favorável nos próximos meses", acrescentaram os produtores, refutando expectativas do mercado de que o recorde atingido em 2018 poderia ser batido em 2020, próximo ano de alta no ciclo produtivo bienal do café brasileiro.

(Por Marcelo Teixeira; texto de Gabriel Araujo; edição de Roberto Samora)