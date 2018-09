(Reuters) - Dois gols no primeiro tempo de Roberto Firmino e Neymar garantiram ao Brasil a vitória por 2 x 0 sobre os Estados Unidos no amistoso disputado na sexta-feira em Nova Jérsei.

Firmino colocou o Brasil à frente aos 11 minutos após boa jogada pela direta de Douglas Costa. O Brasil dobrou a vantagem dois minutos antes do intervalo de pênalti, depois que Fabinho foi derrubado na área por Wil Trapp. Neymar cobrou a penalidade para garantir a vitória por 2 x 0.

Esse foi o primeiro jogo do Brasil desde a eliminação nas quartas de final da Copa do Mundo da Rússia pela Bélgica.

"Um amistoso é importante para nos prepararmos para a Copa América do próximo, esse é nosso principal objetivo", disse o goleiro Alisson. "Alguns rapazes tiveram a chance de fazer sua estreia e a vitória foi boa para a confiança."

"Acho que podemos melhorar muito, mas fizemos um bom trabalho hoje. O campo não ajudou mas conseguimos passar a bola bem contra uma equipe que tentou nos pressionar. Foi um bom teste."

O próximo do jogo do Brasil será contra El Salvador, em Maryland, no dia 11 de setembro.

(Reportagem de Andrew Downie)