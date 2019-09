Por Julien Pretot

PARIS (Reuters) - Com uma atuação clássica e dois gols, Angel Di María ajudou nesta quarta-feira o Paris Saint Germain a garantir uma vitória por 3 x 0 sobre o Real Madrid, em casa, na rodada de abertura do grupo A da Liga dos Campeões.

Na ausência do trio formado por Kylian Mbappe, Neymar e Edinson Cavani, Di María anotou dois gols ainda no primeiro tempo, com o PSG sufocando o Real, e Thomas Meunier marcou o terceiro nos acréscimos da etapa final.

O Real, de Zinedine Zidane, que eliminou o PSG nas oitavas-de-final em 2017/18 e também contou com desfalques importantes no Parque dos Príncipes, não conseguiu acertar um chute sequer no alvo e sofreu sua primeira derrota na temporada.

O PSG agora lidera a classificação da chave com três pontos, à frente de Club Brugge e Galatasaray, que empataram sem gols nesta quarta-feira.

