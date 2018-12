LOS ANGELES (Reuters) - A comédia política "Vice" liderou, nesta quinta-feira, as indicações de filmes para o Globo de Ouro com nomeações para seis categorias, seguida pelo musical "Nasce uma Estrela", pela comédia histórica "A Favorita" e o filme "Green Book - O Guia".

A série "The Assassination of Gianni Versace" recebeu o maior número de indicações para categorias de televisão, com quatro nomeações.

Os prêmios do Globo de Ouro, escolhidos pela Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood, serão entregues durante cerimônia em Beverly Hills no dia 6 de janeiro.

"Vice", um retrato satírico da carreira do ex-vice-presidente dos Estados Unidos Dick Cheney, foi indicado em todas as principais categorias, incluindo para o protagonista Christian Bale e o diretor Adam McKay.

Lady Gaga e Bradley Cooper estão na disputa pelos prêmios de melhores atores por "Nasce uma Estrela", que também rendeu uma indicação de melhor diretor para Cooper e melhor música original por "Shallow".

"Vice" competirá na categoria de melhor filme de comédia ou musical com "Podres de Ricos", "Green Book - O Guia", "A Favorita" e "O Retorno de Mary Poppins".

A categoria de melhor filme de drama conta com dois títulos sobre injustiça racial --"Se a Rua Beale Falasse" e "Infiltrado na Klan", dirigido por Spike Lee-- assim como o filme de super-herói "Pantera Negra", "Bohemian Rhapsody" e "Nasce uma Estrela".

O aclamdo filme do diretor mexicano Alfonso Cuarón "Roma" foi indicado na categoria de melhor filme estrangeiro.

