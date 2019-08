Por Jill Serjeant

LOS ANGELES (Reuters) - Michael Wadleigh nunca tocou algum instrumento e não é um nome conhecido, mas pode ser a pessoa responsável por garantir o lugar de Woodstock na história como o auge da contracultura da década de 1960.

Wadleigh filmou e dirigiu o documentário ganhador do Oscar "Woodstock", que conta sobre os três dias de paz e música em uma fazenda de Nova York em 1969, mas seu foco foi bem além de performances no palco.

"O que as pessoas sabem de Woodstock hoje é nosso filme. Elas não conhecem de verdade a realidade de qualquer outro modo a não ser como enquadramos", disse Wadleigh a Reuters.

"Eu acho que fomos bem fieis, mas outro produtor pode ter escolhido filmar todas as músicas de amor e não mergulhar na política. Mas era isso que eu queria fazer", acrescentou.

O documentário de 1970 não era apenas sobre as músicas de protesto. Ele também capturou aulas de ioga, pessoas entrando no lago, jaquetas com franjas, bandanas, crianças nuas, escorregas de lama, anúncios sobre drogas, o espanto dos cidadãos e até banheiros químicos sobrecarregados.

"Conversamos sobre 'Os Contos de Cantuária'. Tentamos traçar perfis de pessoas - o banho nu, o casal na estrada, o cara que estava limpando os banheiros. Ele tinha tanto orgulho do que estava fazendo", disse Wadleigh.

O filme usou várias imagens e telas divididas -- uma técnica inovadora na época -- e Wadleigh cortou sua versão inicial de quatro horas para três horas e dez minutos.