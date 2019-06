SÃO PAULO (Reuters) - Os estoques privados de café do Brasil somaram 12,893 milhões de sacas de 60 kg em 31 de março, aumento de 31,2% ante o apurado no mesmo período do ano anterior, após o país colher uma safra recorde em 2018, informou nesta quinta-feira a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).

Os estoques de café do maior produtor e exportador global atingiram antes do início da colheita em 2019 os maiores níveis desde 2016, quando tinham somado 13,6 milhões de sacas, um indicador da ampla oferta no mercado global, cujos preços estão operando perto de mínimas em mais de dez anos em Nova York.

Segundo a Conab, foi também o primeiro aumento nos estoques de um ano para outro desde 2014, depois de o Brasil ter colhido um recorde de 61,7 milhões de sacas de café no ano passado.

Os estoques privados de café arábica do Brasil foram estimados em 11,8 milhões de sacas, enquanto os de robusta atingiram pouco mais de 1 milhão de sacas.

O volume estocado no Brasil em 31 de março representa cerca de metade do consumo anual do país, o segundo consumidor global, após os Estados Unidos.

O Estado de Minas Gerais, maior produtor nacional, registrou o maior volume de estoques, em 9,29 milhões de sacas, sendo a quase totalidade de arábica.

No Espírito Santo, maior produtor brasileiro de café conilon (ou robusta), os estoques foram estimados em 992.195 sacas, sendo 769.966 de conilon e 222.229 de arábica, segundo a Conab.

A maior parte dos estoques de café do Brasil estão com empresas (6,18 milhões de sacas de arábica e 711,9 mil de conilon), enquanto as cooperativas detêm 5,4 milhões de sacas arábica e 326,6 mil sacas de conilon.

ESTOQUES PRIVADOS DE CAFÉ DO BRASIL (EM MI SACAS)

ARÁBICA ROBUSTA TOTAL % MUDANÇA ANUAL

2012 7,721 0,693 8,415 -8,9

2013 10,714 1,118 11,832 40,6

2014 14,163 1,054 15,218 28,6

2015 12,983 1,386 14,369 -5,6

2016 12,470 1,119 13,589 -5,4

2017 8,871 0,995 9,866 -27,4

2018 8,958 0,868 9,826 -0,4

2019 11,851 1,043 12,893 31,2

Fonte: Conab

(Por Roberto Samora e Marcelo Teixeira)