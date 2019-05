Por David Milliken

LONDRES (Reuters) - Os conservadores que governam o Reino Unido precisam estar abertos a se comprometerem com o Partido Trabalhista, de oposição, para conseguirem entregar o Brexit após grandes perdas nas eleições locais na quinta-feira, disseram ministros neste sábado.

Os conservadores da primeira ministra Theresa May perderam 1.332 assentos nos conselhos ingleses locais que estavam para reeleição e o Partido Trabalhista, que tipicamente visaria centenas de assentos nas eleições de meio mandato, perdeu 81.

Muitos eleitores expressaram frustração com o fracasso de May em tirar o Reino Unido da União Europeia, quase três anos após o país decidir deixar o bloco em um referendo.

“Se as eleições locais no sul nos dizem algo, elas nos lembram que o veredito do referendo deve ser honrado”, disse o ministro do Meio Ambiente, Michael Gove, em conferência de conservadores escoceses em Aberdeen.

O ministro da Saúde, Matt Hancock, ecoou mensagem semelhante em entrevista à rádio BBC. “Eu acho que nós precisamos estar no clima para nos comprometermos”, disse ele.

O Partido Trabalhista demandou garantias aos direitos dos trabalhadores e uma união aduaneira permanente com a UE como condição para apoiar o acordo de retirada do bloco.

O governo de May se opôs a uma união aduaneira, preferindo um acordo mais flexível que permitiria ao Reino Unido fazer seus próprios acordos comerciais com países de fora da UE.

Hancock sugeriu que poderia haver maior disposição para comprometimento após as perdas eleitorais.