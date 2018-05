A Coreia do Norte cumpriu a promessa de destruir túneis usados para testes nucleares nesta quinta-feira, relatou a mídia sul-coreana, como parte das medidas que têm reduzido a tensão na península coreana e elevado a possibilidade de uma cúpula do regime norte-coreano com os Estados Unidos.

A Coreia do Norte realizou todos os seus seis testes nucleares na instalação de Punggye-ri, composta por túneis cavados debaixo do monte Mantap, no nordeste do país.