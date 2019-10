SEUL (Reuters) - A Coreia do Norte afirmou nesta quarta-feira que testou com sucesso um novo tipo de míssil balístico lançado de submarino (SLBM, na sigla em inglês) do mar em sua costa leste, com objetivo de conter ameaças externas e impulsionar a autodefesa.

O lançamento aconteceu um dia após o país anunciar a retomada de conversas com os Estados Unidos sobre o encerramento de seu programa nuclear. O lançamento foi visto por analistas como o teste mais provocador da Coreia do Norte desde início de conversas com os EUA, em 2018.

O novo tipo de SLBM, chamado Pukguksong-3, foi "disparado em modo vertical", afirmou a agência de notícias oficial da Coreia do Norte, a KCNA, confirmando uma avaliação do Exército sul-coreano de que o míssil foi lançado de ângulo elevado.

"O teste bem sucedido do novo tipo de SLBM passa a ser de grande importância conforme abre as portas para uma nova fase na contenção da ameaça de forças externas à Coreia do Norte e impulsiona seu músculo militar para autodefesa", afirmou a KCNA.

O teste "não teve impacto adverso à segurança de países vizinhos", segundo a agência.

Fotografias do lançamento publicadas no jornal oficial Rodong Sinmun mostravam um míssil pintado de preto e branco saindo da água em direção ao céu.

O líder norte-coreano, Kim Jong Un, "enviou calorosas congratulações" aos que participaram do teste bem sucedido, segundo a agência, indicando que Kim não estava no local.

