Por Marie-Louise Gumuchian

VENEZA (Reuters) - O drama sombrio "Coringa", do diretor Todd Phillips, sobre as origens do vilão, conquistou neste sábado o Leão de Ouro no Festival de Cinema de Veneza.

Joaquin Phoenix, que recebeu elogios de críticos no festival, interpreta o nemesis do Batman em sua transformação de um solitário vulnerável a um vilão confiante.

O drama militar "J'Acuse" (Eu Acuso), do diretor Roman Polanski, venceu o Leão de Prata - Grande Prêmio do Júri.

O ator italiano Luca Marinelli venceu o prêmio de Melhor Ator por sua interpretação de um pobre aspirante a escritor em "Martin Eden", enquanto a francesa Ariane Ascaride venceu o prêmio na categoria feminina.

Ascaride venceu por seu papel em "Gloria Mundi", drama ambientado em Marselha no qual interpreta uma mãe desesperada para ajudar sua família, que passa por problemas financeiros.