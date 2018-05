(Corrige para "Africa Oil", e não "Africa Energy", nos parágrafos 7º e 11º)

Por Julia Payne

LONDRES (Reuters) - Os três maiores negociadores de petróleo do mundo estão disputando a compra do braço africano da Petrobras, que detém participações em dois grandes blocos, disseram pessoas da indústria e bancos nigerianos com conhecimento do assunto, após apresentarem lances no início deste mês.

Em novembro passado, a estatal colocou a venda 100 por cento da Petrobras Oil & Gas como parte do plano da empresa altamente endividada de obter 21 bilhões de dólares em ativos até o final de 2018.

A Petrobras detém metade das ações da empresa, enquanto 40 por cento pertencem a uma subsidiária do Grupo BTG Pactual e 10 por cento a Helios Investment Partners.

Os banqueiros estimaram que o valor do empreendimento seria de cerca de 2 bilhões de dólares.

A unidade tem participações em dois blocos offshore que contêm dois campos de produção, Agbami, que é operado por uma afiliada local da Chevron, e o campo de Akpo, operado pela Total.

A venda atraiu as principais tradings que estão sempre em busca de suprimentos de petróleo de longo prazo. Mercuria e BP também tinham seu potencial.

A Vitol fez uma oferta em conjunto com a Delonex, subsidiária petrolífera da empresa norte-americana de private equity Warburg Pincus, e a canadense Africa Oil, uma empresa de exploração de petróleo e gás que faz parte do sueco Lundin Group.

A Glencore se uniu à empresa nigeriana Seplat e à francesa Maurel & Prom, que é majoritariamente do governo indonésio. A estatal petrolífera da Indonésia, Pertamina, também apoia a Maurel & Prom e detém uma participação de 20 por cento na Seplat.

O terceiro licitante foi a Famfa Oil, empresa privada, juntamente com a Royal Dutch Shell.

A Famfa Oil é uma das concessionárias da operadora do campo de Agbami, juntamente com a Chevron, a Statoil e a Petrobras. A Chevron detém a participação majoritária.

Vitol, Glencore, Shell, Africa Oil não comentaram o assunto, enquanto Maurel, Famfa e Seplat não responderam aos pedidos de comentários.

A Petrobras deve tomar uma decisão até o final de maio. Mas as fontes disseram que isso poderia ser adiado, já que ainda havia uma possibilidade de que as ofertas pudessem ser divididas entre os dois blocos.

O Agbami produz cerca de 240 mil barris por dia, enquanto o campo Akpo produz quase 130 mil barris diariamente, e um terceiro campo Egina deve entrar em operação no mesmo bloco no final deste ano.