SÃO PAULO (Reuters) - A empresa de energia e infraestrutura Cosan tem planos de abertura de 500 lojas de conveniência com a marca Oxxo no Brasil nos próximos três anos, disse o gerente-executivo de Relações com Investidores da empresa, Phillipe Casale, nesta terça-feira.

A Cosan é sócia da Shell na Raízen, que por sua vez fechou acordo na semana passada para expandir sua atuação no setor de conveniências do Brasil, após acordo com a mexicana Femsa.

A nova joint venture, entre Raízen e Femsa, avaliada em 1,12 bilhão de reais, também planeja investimentos nas lojas Select, situadas dentro dos postos de combustíveis.

(Por Marcelo Teixeira)