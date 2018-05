Por Joseph Cassinelli

MADRI (Reuters) - O atacante do Real Madrid Cristiano Ronaldo sabe uma coisa ou duas sobre fazer parte de uma linha rápida e direta de ataque e comparou o time do Liverpool ao Real do passado recente.

"Eles me lembram o Madrid de alguns anos atrás, com três rápidos jogadores lá na frente", disse ele, ansioso para a final da Liga dos Campeões no sábado.

"Se eles estão na final, eles estão lá por um motivo e estão nisso por mérito", acrescentou.

Ronaldo, que já jogou no Manchester United, arquirrival do Liverpool, está em busca do quinto título da Liga dos Campeões de sua carreira, com o Real Madrid buscando o seu terceiro troféu consecutivo. Ele está confiante de que conseguirão.

"Eu tenho muito respeito por eles, mas acho que o Madrid é melhor. Nós precisamos perceber a história que podemos fazer e precisamos mostrar nossa experiência", disse o atacante português.

"Será algo histórico, estamos realmente dispostos a isso", acrescentou.