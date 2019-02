BERLIM (Reuters) - As montadoras de automóveis alemãs Daimler e BMW anunciaram nesta sexta-feira uma joint venture de transporte compartilhado, estacionamento e carregamento de carros elétricos para competir com os serviços de mobilidade oferecidos pela Uber e outras empresas de tecnologia.

As empresas de carros de luxo disseram que investiriam mais de 1 bilhão de euros para expandir a joint venture, mudando a produção e as vendas de automóveis para sistemas de pagamento por minuto ou de pagamento por milha.

A consultoria PwC disse que as montadoras enfrentam a marginalização de empresas de tecnologia com recursos financeiros a menos que desenvolvam serviços baseados no uso de veículos.

Empresas de transporte compartilhado já estabelecidas estão se expandindo. A Didi Chuxing, da China, pretende construir seu negócio na América Latina e a Uber está ganhando espaço no mercado norte-americano.

"A cooperação adicional com outros provedores, incluindo participações em startups e participantes estabelecidos, também é uma opção possível", disse o presidente-executivo da Daimler, Dieter Zetsche.

O empreendimento tem cinco vertentes: REACH NOW, um serviço de gerenciamento e reserva de rotas para smartphones, CHARGE NOW para recarga de carros elétricos, FREE NOW para andar de táxi, PARK NOW para serviços de estacionamento e SHARE NOW para compartilhar carros.

A BMW e a Daimler estão trabalhando para desenvolver carros autônomos, veículos que poderiam capacitá-los a mudar o mercado de serviços de táxi e de caronas.

(Por Edward Taylor em Berlim)