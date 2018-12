MADRI (Reuters) - O atacante Diego Costa, do Atlético de Madri, decidiu passar por uma operação no Brasil para tratar de uma lesão crônica no pé e passará um longo período fora de ação, informou o time espanhol nesta segunda-feira.

"Diego Costa passará por uma cirurgia nesta semana devido ao incômodo que vem sentindo no pé esquerdo nas últimas semanas", informou o Atlético em comunicado.

"Depois de avaliar opções diferentes, decidiu-se que a operação ocorrerá no Brasil, onde ele será supervisionado pela equipe médica do Atlético".

"O jogador, que operou o quinto metatarso do pé esquerdo 12 anos atrás, está sentindo um incômodo desde um choque que sofreu algumas semanas atrás".

O Atlético não comunicou quanto tempo Diego ficará afastado, mas reportagens da mídia espanhola indicaram que ele só deve conseguir voltar no início de fevereiro, a tempo para o clássico local contra o Real Madrid e as oitavas de final da Liga dos Campeões.

Nascido no Brasil e naturalizado espanhol, Diego não está em boa forma nesta temporada, sua primeira campanha completa desde que deixou o Chelsea em janeiro e voltou a jogar no Atlético.

Ele só marcou um gol em 11 jogos na liga espanhola, mas enfrentou a dor e fez uma atuação impressionante no 1 x 1 com o Girona no domingo, tendo grande participação no empate de seu time, um gol contra do zagueiro Jonas Ramalho.

"Esse foi Costa em seu estado puro, ele está fazendo um esforço enorme e deu a vida em cada um dos jogos", disse o técnico do Atlético, Diego Simeone, cujo time está em terceiro no Campeonato Espanhol, três pontos atrás do líder Barcelona.

