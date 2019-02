Por Will Dunham

(Reuters) - Stanley Donen, antigo dançarino que dirigiu alguns dos maiores musicais de Hollywood, incluindo o marcante “Cantando na Chuva”, com Gene Kelly, “Sete Noivas para Sete Irmãos” e “Um Dia em Nova York”, morreu aos 94 anos.

Donen, que ganhou o prêmio honorário do Oscar pelo conjunto da obra em 1998 e impressionou a plateia com uma apresentação imprevista, morreu de ataque cardíaco na quinta-feira, em Nova York, segundo o Chicago Tribune, citando um dos seus filhos, Mark Donen.

O ex-dançarino da Broadway levou sequências imaginativas de danças para a tela - Fred Astaire dançou em uma parede e no telhado em “Casamento Real” (1951) - durante uma carreira que o estabeleceu como um dos mestres do cinema musical.

Mas Donen também teve sucesso com outros gêneros, dirigindo a comédia “Bedazzled” (1967), com Peter Cook e Dudley Moore, o romance “Charada” (1963), com Cary Grant e Audrey Hepburn, e a comédia romântica “Indiscreta” (1958), com Grant e Ingrid Bergman.

“Cantando na Chuva” (1952), co-dirigido por Donen ao lado de Kelly, é um clássico de música e dança, considerado pelo Instituto Americano de Cinema, em 2006, como o maior musical já realizado.

O filme apresenta uma das sequências mais memoráveis da história do cinema americano - Kelly cantando a música tema, carregando um guarda-chuva e dançando enquanto a água caía, em uma rua, com uma performance virtuosa e acrobática.

O filme, que mostra a Hollywood de 1927, quando os filmes transitavam do silêncio para o som, alcançou sucesso apenas modesto na época do seu lançamento, mas ganhou estatura com o passar dos anos.

Ao contrário de muitos outros musicais, foi feito para o cinema e não foi uma adaptação da Broadway. Donald O’Connor, Debbie Reynolds, Jean Hagen e Cyd Charisse fizeram parte do elenco.

Donen também co-dirigiu “Um Dia em Nova York” (1949), com Kelly, que atuou ao lado de Frank Sinatra na história de três marinheiros em terra firme. O filme foi filmado fora do estúdio em Nova York - a primeira vez que isso aconteceu em um musical - e apresentou músicas marcantes como “New York, New York”.

“Casamento Real”, dois anos depois, foi o primeiro trabalho solo de Donen na direção, com Fred Astaire atuando ao lado de Jane Powell.

Donen dirigiu o ambicioso “Sete Noivas para Sete Irmãos” (1954), com Powell e Howard Keel, e foi nomeado ao Oscar, por Melhor Filme. Como em “Um Dia em Nova York”, ganhou o Oscar de melhor música.

O último dos três filmes co-dirigidos por Donen e Kelly foi “Dançando nas Nuvens” (1955). Outros musicais dirigidos por Donen incluem: “Funny Face” (1957), com Astaire e Audrey Hepburn; “Um Pijama para Dois” (1957), com Doris Day e co-dirigido pela lenda da Broadway, George Abbott; e “Damn Yankees!” (1958), com Tab Hunter, também co-dirigido com Abbott.