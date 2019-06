Por Jill Serjeant

LOS ANGELES (Reuters) - O grande sucesso de super-heróis "Vingadores: Ultimato" foi o principal vencedor do prêmio MTV Movie and TV, em cerimônia realizada na noite de segunda-feira marcada por mensagens de empoderamento e auto-estima.

O filne da Marvel, a segunda maior bilheteria de todos os tempos, venceu nas categorias de melhor filme, vilão (o Thanos de Josh Brolin) e herói (o Homem de Ferro de Robert Downey Jr.)

Mas a juíza liberal da Suprema Corte dos Estados Unidos Ruth Bader Ginsburg, de 86 anos, foi escolhida a heroína da vida real, o que consolidou sua reputação de ícone inesperado da cultura pop, especialmente entre as mulheres.

Ela não compareceu à premiação da MTV realizada na cidade litorânea de Santa Monica, na Califórnia.

O Prêmio MTV Movie and TV normalmente se concentra em produções populares e é um contraponto irreverente à temporada de premiações mais sérias de Hollywood. Os vencedores recebem troféus em forma de pipoca e são escolhidos pelos fãs pela internet.

A fantasia medieval "Game of Thrones" foi escolhida como melhor atração de TV na segunda-feira, e outros prêmios contemplaram títulos mais sombrios.

"Surviving R. Kelly", no qual sete mulheres testemunharam sobre o que disseram ter sido anos de abuso sexual e emocional do cantor de "I Believe I Can Fly", venceu como melhor documentário.

Elisabeth Moss, estrela de "The Handmaid's Tale", levou o troféu de melhor atuação em um programa de TV, categoria que só incluiu mulheres. A série dramática retrata um futuro próximo no qual as mulheres são privadas de todos seus direitos, inclusive trabalhar e ler.

A "Capitã Marvel", vivida por Brie Larson, triunfou na categoria de melhor luta, e o prêmio popular de melhor beijo foi para os novatos Noah Centineo e Lana Condor pelo filme de elenco majoritariamente asiático "To All the Boys I've Loved Before".

O ator, produtor e lutador Dwayne "The Rock" Johnson recebeu o prêmio Geração por uma carreira que inclui mais de 30 filmes e programas de TV, incluindo a franquia "Velozes e Furiosos".

A cantora revelação Lizzo fez sua primeira apresentação em uma premiação interpretando seu sucesso "Juice", um hino à auto-estima.

Jada Pinkett-Smith, atriz de "Viagem das Garotas", recebeu o prêmio anual Desbravador por uma carreira como autora, estilista de moda, ativista dos direitos das mulheres e financiadora de programas para jovens.