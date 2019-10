LONDRES (Reuters) - Uma disputa entre as esposas de dois importantes jogadores ingleses de futebol se tornou viral após uma delas acusar a outra de vazar histórias para um tablóide.

Coleen Rooney, esposa do atacante Wayne Rooney, maior artilheiro da história do Manchester United e da seleção inglesa, disse ter se tornado detetive para solucionar o mistério de quem estava compartilhando suas informações com o periódico The Sun.

Em publicação no Twitter que rendeu várias manchetes nesta quarta-feira, Coleen culpou Rebekah Vardy, cujo o marido Jamie Vardy jogou na seleção inglesa com Wayne Rooney. Rebekah rapidamente negou responsabilidade.

No Twitter, Coleen escreveu que suspeitava que um seguidor de sua conta pessoal no Instagram estava consistentemente informando o The Sun sobre suas publicações privadas e fechadas para o público.

Coleen, que tem 1,3 milhão de seguidores no Twitter, disse ter bloqueado todos de verem seus "stories" no Instagram, exceto uma pessoa. Ela então postou uma série de "stories" falsos para ver se eles seriam vazados; o que ela disse que aconteceu.

Ela escreveu que apenas uma pessoa havia visualizado as publicações falsas e acrescentou: "Foi a conta de Rebekah Vardy".

Negando qualquer responsabilidade pelos vazamentos ao The Sun, Rebekah sugeriu que outras pessoas tiveram acesso à conta.

"Nunca falo com ninguém sobre você; vários jornalistas que conversaram comigo ao longo dos anos podem comprovar", escreveu Rebekah no Twitter.

A publicação de Coleen teve dezenas de milhares de retuítes e centenas de milhares de curtidas.

O periódico The Sun afirmou que cada um dos stories fornecidos ao jornal foi apresentado a representantes de Coleen antes de publicação, e em todas as ocasiões eles se negaram a comentar. "Assim como todas as organizações midiáticas de reputação, não comentamos sobre fontes", afirmou o Sun.

(Reportagem de Alan Baldwin)