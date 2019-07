LONDRES (Reuters) - Os tenistas britânicos sempre podem contar com o apoio entusiasmado dos torcedores locais em Wimbledon, mas nem sempre têm o respaldo da realeza quando jogam em uma quadra menor.

Por isso Harriet Dart provavelmente se surpreendeu ao ver a duquesa de Cambridge, Kate, sentada na primeira fileira da Quadra 14 nesta terça-feira.

Fã de tênis, Kate, esposa do príncipe William, deveria estar no camarote da realeza da Quadra Central para ver a estreia da atual campeã, Angelique Kerber, e o rei de Wimbledon, Roger Federer, já que é a patrona do All England Club.

Mas antes ela se juntou aos espectadores comuns, muitos dos quais ficaram horas em filas para entrar nas dependências, para assistir à quarta colocada do ranking britânico e número 182 do mundo enfrentar a norte-americana Christina McHale.

Não surpreendeu haver mais fotógrafos do que o normal para uma disputa tão modesta, a maioria com as lentes voltadas para a duquesa, que usava um vestido branco elegante.

Ela teve a companhia de Anne Keothavong, capitã do Reino Unido na Fed Cup.

O feed do Instagram de Wimbledon disse: "Como todos os fãs do tênis sabem, é nas quadras menores que acontece a verdadeira ação nos primeiros dias de um Grand Slam".

(Por Martyn Herman)