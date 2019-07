KATMANDU (Reuters) - Mais de 20 pessoas foram mortas ou estão desaparecidos devido a deslizamentos de terra e enchentes enquanto chuvas de Monções arrasam o Nepal, disse o governo nesta sexta-feira.

Chuvas pesadas desde a quinta-feira atingiram 20 dos 77 distritos do Nepal, nas montanhas e também nas planícies no sul do país.

Uma nota do Ministério de Assuntos Domésticos disse que 15 pessoas haviam morrido, 6 estavam desaparecidas e 13 estavam feridas com as chuvas incessantes, que causaram deslizamentos e enchentes relâmpago em rios que se originam nos Himalaias.

Na capital Katmandu, três membros de uma mesma família morreram quando uma parede dentro da casa onde estavam desabou.

Canais de televisão mostraram a polícia retirando moradores de casas alagadas em botes de borracha em algumas partes de Katmandu, onde ruas e estradas estavam alagadas. Famílias carregavam seus pertences sobre suas cabeças caminhavam por ruas com água até a cintura.

As monções anuais, que normalmente começam em junho e continuam até setembro, normalmente geram vítimas no Nepal, país que tem 30 milhões de pessoas.

(Reportagem de Gopal Sharma)