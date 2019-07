COPENHAGUE (Reuters) - Ser o Papai Noel é um emprego com atividades o ano inteiro se perguntar às 150 pessoas de todo o mundo que deixaram Rudolph e os duendes em casa para antecipar as preparações natalinas em um encontro anual na Dinamarca.

Pessoas de locais distantes, como Japão e El Salvador, compareceram ao 62º Congresso Mundial de Papai Noel em Copenhague, um evento de quatro dias no qual eles desfilam pelas ruas da cidade, tomam banho de mar e competem em um torneio de cinco partidas.

O congresso, inaugurado em 1957, sempre ocorre no parque de diversões mais antigo do mundo, Bakken.

No início do evento, os papais noeis entretêm turistas na estátua da pequena sereia, personagem principal de um conto de fadas escrito pelo dinamarquês Hans Christian Andersen.

A cinco meses do Natal, um Papai Noel local aproveitou a celebração antecipada.

"Como vocês sabem, eu sou muito ocupado perto do Natal, então essa é minha pausa de 'inverno', que eu utilizo para discutir questões importantes com meus colegas e conversar com muitas crianças", disse à Reuters um Papai Noel que alega ter 580 anos.

Na tradição cristã ocidental, o Natal é celebrado em diferentes datas por diversos países, com destaque para os dias 24 e 25 de dezembro. Segundo Wolfgang, um Noel alemão, a data sempre é motivo de polêmica.

"Eu sei que um Papai Noel quer que a véspera de Natal seja alterada para dia 26, mas é claro que vamos dizer não a isso", afirmou.

