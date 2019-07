Por Marja Novak

ROZNO, Eslovênia (Reuters) - Uma escultura de madeira rústica em tamanho real da primeira-dama dos Estados Unidos, Melania Trump, foi revelada próxima à sua cidade natal de Sevnica, no sudeste da Eslovênia.

Encomendada pelo artista norte-americano baseado em Berlim Brad Downey e esculpida com uma moto-serra pelo artista local Ales Zupevc, a estátua serve como um acompanhamento, talvez sarcástico, da exposição de Downey na capital Ljubljana e que explora as raízes de Melania no pequeno país Alpino.

A figura rústica, em bloco, foi cortada a partir de uma tília, árvore cuja base forma uma alta de coluna - próximo ao Rio Sava, na vila de Rozno, a oito quilômetros de Sevnica.

Não houve uma tentativa de estabelecer uma semelhança precisa, a tal ponto que a galeria em Ljubiljana parece estar incerta sobre levar a estátua a sério.

"Talvez tenhamos simplesmente que tentar vigorosamente fazer algum sentido de coisas que sejam uma brincadeira, ou palhaçada", disse a galeria em um panfleto. "Quem sabe?".

Embora o rosto da estátua tenha sido talhado de maneira grosseira e irreconhecível, a figura é retratada em um casaco azul claro que foi usado por Melania na posse de Donald Trump como presidente.