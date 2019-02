Por Marie-Louise Gumuchian e Jayson Mansaray

LONDRES (Reuters) - Óculos de sol metálicos, jaquetas puffer e lenços de cabeça de tricô inspirados pela viagem da primeira mulher astronauta ao espaço deram a largada na Semana de Moda de Londres nesta sexta-feira, quando a capital britânica entrou no calendário de um mês de desfiles.

Conhecido por misturar grifes estabelecidas, como Burberry e Vivienne Westwood, a novos estilistas, como Matty Bovan e Molly Goddard, o evento londrino é a segunda parada da estação de moda feminina outono/inverno de 2019, que começou em Nova York e depois segue para Milão e Paris.

Bora Aksu foi uma das que apresentaram suas criações, e a designer turca buscou inspiração na cosmonauta russa Valentina Tereshkova, a primeira mulher a ir ao espaço em 1963, passando quase três dias em órbita.

As modelos exibiram trajes de organza luminosa e de tule – saias em camadas, vestidos de renda em camadas onduladas e cardigãs com babados em cores suaves como rosa pálido, verde e lilás.

Jaquetas puffer e de motoqueiro fizeram referência aos trajes espaciais, compondo o visual com botas prateadas e de suede. As peças foram completadas com lenços de cabeça de tricô – uma referência à criação de Valentina em um vilarejo e ao seu trabalho em fábricas têxteis antes de entrar no programa espacial soviético.

"Ela tinha uma vida muito normal, mas tinha um sonho e o perseguiu", disse Aksu nos bastidores". "Fui atraída por sua determinação".

A Semana de Moda de Londres declarou um boicote às peles nos desfiles de setembro, e os estilistas confirmaram que o mesmo ocorreu nesta edição, disse a executiva-chefe do Conselho de Moda Britânico (BFC), Caroline Rush, à Reuters.

"Nós o vemos como uma mudança cultural, algo que tem muito a ver com o que o consumidor está pedindo no momento".