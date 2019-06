SÃO PAULO (Reuters) - Os estoques de suco de laranja do Brasil terminarão a safra 2018/19 (julho/junho) em 224.518 toneladas do produto congelado e concentrado (FCOJ, na sigla em inglês), acima da previsão de 200.567 toneladas divulgada em fevereiro, de acordo com números divulgados nesta segunda-feira pela Associação Nacional dos Exportadores de Sucos Cítricos (CitrusBR).

Apesar do ajuste positivo, os estoques de suco de laranja do maior exportador global deverão cair 34,54% em comparação com a temporada passada, após um recuo na produção da fruta nas principais áreas citrícolas do país.

"É um pequeno ajuste na revisão, a exemplo do que fazemos todos os anos, sem que haja mudança na conjuntura", disse o diretor-executivo da CitrusBR, Ibiapaba Netto.

Os dados foram apurados por auditoria independente em cada uma das empresas associadas à CitrusBR (Citrosuco, Cutrale e Louis Dreyfus Company) e, posteriormente, consolidados por uma auditoria externa.

A compilação das informações mostrou ainda que a estimativa total para a produção de suco de laranja no Cinturão Citrícola de São Paulo e Minas Gerais na safra 2018/2019 é de 875.169 toneladas (FCOJ equivalente), uma redução de 33,18% em relação à safra 2017/2018.

"Além de a safra ter sido substancialmente menor, também verificamos um rendimento industrial que não foi dos melhores”, comentou Netto.

(Por Roberto Samora)