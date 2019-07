GWANGJU, Coreia do Sul (Reuters) - Os Estados Unidos estabeleceram um recorde de 3min19s40 na final do revezamento misto 4x100m estilo livre no Campeonato Mundial de esportes aquáticos neste sábado.

O quarteto composto por Caeleb Dressel, Zach Apple, Mallory Comerford e Simone Manuel ajudou os EUA a aprimorarem seu próprio recorde anterior de 3min19a60, estabelecido na campanha do título mundial de 2017 em Budapeste.

A Austrália (3min19s97) levou a prata, enquanto a França (3min22s11) ficou com o bronze.

(Reportagem de Shrivathsa Sridhar em Bengaluru)