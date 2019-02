LOS ANGELES (Reuters) - O ex-guitarrista do Fleetwood Mac Lindsey Buckingham foi submetido de emergência a uma cirurgia de abertura do coração na semana passada, que danificou suas cordas vocais, disse a mulher do músico na sexta-feira.

Em um post na página do músico no Facebook, Kristen Buckingham disse que o cantor e compositor está se recuperando em casa. Ela também postou uma foto do artista, que tem 69 anos, em uma cama de hospital. Seus shows solo foram cancelados.

“Embora seu coração esteja bem, a cirurgia resultou em danos às cordas vocais. Embora esteja incerto se tais danos são permanentes, esperamos que não”, escreveu a mulher.

Ela e os falecidos pai e irmão de Buckingham também tiveram problemas cardíacos.

Buckingham tocou pela última vez com o Fleetwood Mac no Grammy MusiCares, em Nova York, em janeiro de 2018, quando a banda anglo-americana foi celebrada pelos seus pares.

Dois dias depois, ele foi retirado da turnê da banda em 2018/19 devido a uma suposta disputa com sua ex-namorada, Stevie Nicks, que é membro do grupo. O músico processou o Fleetwood Mac por quebra de contrato e afirmou, em dezembro, que uma ação civil foi instaurada nos tribunais. (Reportagem de Jill Serjeant)