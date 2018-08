Por Lisa Richwine

LOS ANGELES (Reuters) - Ed King, ex-guitarrista da banda de southern rock Lynyrd Skynyrd, co-autor de um dos sucessos mais conhecidos do grupo, "Sweet Home Alabama", morreu aos 68 anos, disse um dos fundadores da banda nesta quinta-feira.

King se juntou à Lynyrd Skynyrd em 1972, não muito tempo depois que a banda se formou, e, com outros dois guitarristas, Gary Rossington e Allen Collins, ajudou a criar o poderoso som de guitarra tripla proeminente em clássicos do rock como "Free Bird".

Rossington, membro fundador da banda, disse na quinta-feira que estava "chocado e entristecido" com a morte de King.

Um aviso na página do Facebook de King afirmou que ele morreu em sua casa em Nashville, Tennessee, na quarta-feira. A causa da morte não foi revelada.

King deixou o grupo em 1975, dois anos antes de um acidente de avião matar dois dos membros da banda e um vocalista de apoio.

"Ed era nosso irmão e um grande compositor e guitarrista", escreveu Rossington na conta oficial da banda no Twitter. "Eu sei que ele vai se reunir com o resto dos garotos no Céu do Rock and Roll."

King retornou à Lynyrd Skynyrd quando a banda se reagrupou em 1987, e permaneceu até 1996. Ele foi introduzido ao Hall da Fama do Rock and Roll como parte da banda em 2006.