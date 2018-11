LONDRES (Reuters) - O ex-meio-campista da Inglaterra Paul Gascoigne foi acusado de cometer agressão sexual a bordo de um trem, informou a polícia britânica nesta segunda-feira.

Gascoigne, de 51 anos, ex-jogador do Tottenham Hotspur e do Newcastle United, conhecido como Gazza, foi detido na estação de trem Durham, no norte da Inglaterra, em agosto, e solto enquanto a polícia investigava o incidente.

"Paul Gascoigne foi acusado via requisição postal de um caso de agressão sexual por toque", disse a polícia de transporte britânica, em comunicado.

Gascoigne, que já passou diversas vezes por clínicas de reabilitação lutando contra vícios em álcool e drogas, jogou 57 vezes pela Inglaterra entre 1988 e 1998.

Ele ficou conhecido internacionalmente durante a Copa do Mundo de 1990, na Itália, por chorar após receber um cartão amarelo na semifinal contra a Alemanha que teria feito com que ele fosse suspenso da final caso a Inglaterra tivesse se classificado.

(Reportagem de Andrew MacAskill)