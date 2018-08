VIENA (Reuters) - O lendário ex-piloto de Fórmula 1 austríaco Niki Lauda recebeu um transplante de pulmão com sucesso em Viena, informou o hospital que o tratou nesta quinta-feira.

Lauda, que ficou gravemente queimado em um acidente de F1 quase fatal em 1976 e mais tarde se tornou um empresário do setor aéreo, adoeceu recentemente. A mídia da Áustria disse que ele estava sendo tratado em um hospital, mas as reportagens não haviam mencionado um transplante.

"Por causa de um problema pulmonar grave, Niki Lauda teve que passar por um transplante de pulmão no Hospital Geral de Viena hoje", disse o hospital em um comunicado publicado em seu site. "O transplante foi realizado com sucesso".

Lauda, de 69 anos, é tricampeão mundial de F1, e sua rivalidade com o piloto britânico James Hunt foi tema do filme "Rush – No Limite da Emoção". Recentemente ele concordou em vender o controle de sua empresa aérea Laudamotion para a Ryanair.

Lauda também é chefe de equipe e acionista da equipe Mercedes de Fórmula 1.

(Por Francois Murphy)