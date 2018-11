Por Marcelo Teixeira

SÃO PAULO (Reuters) - A Biosev, fabricante de açúcar e etanol controlada pela trading Louis Dreyfus, contratou um banco de investimentos para buscar potenciais compradores para algumas ou todas as suas usinas no Brasil, disse uma fonte familiarizada com os planos à Reuters.

A Biosev contratou a unidade local do banco holandês Rabobank para explorar as oportunidades envolvendo suas nove unidades de produção no centro-sul do Brasil, a principal região produtora de açúcar do país, disse a fonte à Reuters.

Semanas antes, a empresa vendeu as duas usinas que possuía no Nordeste do país, uma região de menor peso na produção de açúcar, por um total combinado de 273,6 milhões de reais.

"Eles estão abertos a vender qualquer coisa, dependendo da proposta", disse a fonte, que pediu para não ser identificada porque está envolvida em algumas das discussões com potenciais compradores e essas negociações incluem acordos de confidencialidade.

A fonte recusou citar potenciais interessados, mas disse que estão incluídos fundos de investimento, empresas estrangeiras e algumas companhias locais.

Um porta-voz da Biosev, questionado sobre a possível venda de ativos e a possibilidade de sair completamente do setor, disse que a empresa não comenta "rumores de mercado".