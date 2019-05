TEL AVIV (Reuters) - Centenas de turistas e frequentadores de shows lotaram o parque do Eurovision, em Tel Aviv nesta sexta-feira, aproveitando o sol do fim da primavera, antes da final da competição de músicas no sábado.

Turistas se aglomeraram em torno de food trucks e deitaram-se em espreguiçadeiras enquanto música ao vivo ecoava pelo Eurovision Village, uma área dedicada aos fãs para o concurso de música de 41 países no Charles Clore Park, em Tel Aviv.

Shows e outros eventos surgiram em toda a cidade e ao longo da costa mediterrânea, enquanto os fãs e moradores locais aproveitam a vida noturna e vão para a praia entre as fases eliminatórias da competição.

A semifinal da noite passada viu Albânia, Azerbaijão, Dinamarca, Malta, Holanda, Macedônia do Norte, Noruega, Rússia, Suécia e Suíça chegarem à final de sábado, onde a diva pop Madonna deve fazer uma participação especial.

Israel foi escolhido para sediar o concurso depois que a cantora local Netta Barzilai venceu no ano passado em Portugal com "Toy", levando-a ao estrelato internacional.

26 países competirão na grande final de sábado.

O acolhimento de Israel da competição de música europeia atraiu boicotes pró-Palestina para protestar contra as políticas israelenses.

(Por Rami Ayyub)