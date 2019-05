Por Brenna Hughes Neghaiwi

ZURIQUE (Reuters) - O Facebook criou uma nova empresa de tecnologia financeira na Suíça, com foco em blockchain e pagamentos, além de análise de dados e investimentos. A Libra Networks, com o Facebook como acionista, foi registrada em Genebra em 2 de maio para fornecer serviços financeiros e de tecnologia e desenvolver hardware relacionado e software, planos apresentados no registro suíço revelam. O Facebook, cuja rede social tem mais de 2 bilhões usuários, não comentou imediatamente sobre a Libra Networks, que tem foco em "investimentos, pagamentos, financiamento, gerenciamento de identidade, análise, big data, blockchain e outras tecnologias." (Reportagem de Brenna Hughes Neghaiwi)