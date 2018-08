(Reuters) - O Facebook disse nesta segunda-feira que está em negociações para aprofundar laços com bancos e instituições financeiras, dizendo que isso pode ajudar empresas a melhorar o atendimento ao cliente.

O Facebook disse que usuários de empresas como o PayPal, o Citibank e a American Express podem vincular suas contas financeiras com o Messenger do Facebook e conversar com um representante de atendimento ao cliente.

O Wall Street Journal relatou que o Facebook pediu aos bancos para compartilhar informações financeiras sobre clientes, incluindo transações com cartões e saldo em conta corrente.

Uma porta-voz do Facebook disse que a empresa pode ver algumas informações financeiras dos usuários que optarem por isso, mas não a usarem para publicidade ou qualquer outra coisa.

"Não estamos usando essas informações além de possibilitar esses tipos de experiências", afirmou o Facebook em comunicado. "Uma parte crítica dessas parcerias é manter as informações das pessoas seguras e protegidas".

O Wall Street Journal afirmou que Facebook tem conversado com JPMorgan, Wells Fargo, Citigroup e Bancorp para discutir possíveis ofertas que poderia hospedar para clientes de bancos no Facebook Messenger.

"A ideia é que a troca de mensagens com um banco pode ser melhor do que esperar no telefone", disse a empresa.

(Reportagem de Nikhil Subba e Sonam Rai)