Por Julien Pretot

PARIS (Reuters) - Depois de vencer 20 títulos de Grand Slam durante uma carreira brilhante, seria de imaginar que Roger Federer já viu de tudo.

Mas o suíço de 37 anos admite que está se aventurando no desconhecido ao voltar a Roland Garros depois de um hiato de três anos.

O ex-número um do mundo conquistou seu único título no Aberto da França em 2009, e quis tentar mais uma vez depois de se ausentar das últimas três edições do torneio no saibro.

Indagado se acha que consegue erguer a Copa dos Mosqueteiros no dia 9 de junho, Federer respondeu: "Não sei. É um ponto de interrogação para mim. De certa maneira é parecido com o Aberto da Austrália de 2017. Um pouco no desconhecido", disse Federer a repórteres, referindo-se à sua volta a um grande torneio daquela temporada depois de ficar seis meses afastado.

"Sinto que estou jogando um bom tênis, mas... é o suficiente contra os melhores quando a coisa aperta? Não tenho certeza de que tenho isso na raquete".

"Mas espero conseguir me colocar nessa posição quando estiver envolvido no torneio contra os melhores. Mas primeiro preciso chegar lá e sei que isso já é um desafio. Sim, com certeza será um torneio empolgante de jogar mentalmente".