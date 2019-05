PARIS (Reuters) - Roger Federer voltou em grande estilo de um hiato de três anos sem jogar o Aberto da França e foi o destaque deste domingo no torneio de Roland Garros, um dos mais aclamados do mundo, na primeira edição após uma ampla reforma.

O ganhador de 20 torneios de Grand Slam, de volta à Paris no aniversário de dez anos de seu único título por lá, não deu quaisquer chances para o italiano Lorenzo Sonego, vencendo-o por 6-2 6-4 e 6-4 em uma performance impecável na quadra Philippe Chatrier, agora expandida.

"A recepção que tive aqui hoje foi louca. Foi realmente muito legal ver um estádio cheio para um jogo de primeira rodada como hoje. Foi uma beleza", disse o suíço de 37 anos aos jornalistas.

Mais cedo, a campeã de 2016 Garbine Muguruza inaugurou a nova quadra Simonne Mathieu com vitória na primeira rodada, descrevendo a quadra semi-rebaixada e com 5 mil assentos como um lugar "aconchegante".

Localizado dentro de um jardim botânico no extremo leste do complexo de Roland Garros, a quadra é cercada por estufas com plantas tropicais raras.

(Reportagem de Julien Pretot)