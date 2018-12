Por Manuel Mogato

MANILA (Reuters) - As forças da segurança das Filipinas prenderam um padre católico norte-americano de 77 anos que era alvo de um mandado de prisão por crimes sexuais emitido por um tribunal dos Estados Unidos, informou a porta-voz das autoridades de imigração do país asiático nesta quinta-feira.

Kenneth Bernard Hendricks foi preso na quarta-feira em sua casa em Naval, na ilha central remota de Biliran, onde era padre há 37 anos, devido a acusações de dezenas crianças, acrescentou ela, e deve ser deportado.

"Não permitiremos que predadores sexuais abusem de nossas crianças", disse a porta-voz, Dana Krizia Sandoval, em um comunicado.

Hendricks foi mandado de avião à capital Manila, onde a embaixada dos EUA está adotando medidas que permitam sua deportação para ouvir acusações no Estado norte-americano de Ohio, acrescentou.

"Estou triste por ir embora da cidade", disse Hendricks, algemado, à televisão após sua prisão, mas sem mencionar o caso.

A Igreja o afastou de suas tarefas clericais depois de iniciar um inquérito formal mais de um mês atrás, disse o padre John Estina, da diocese católica de Biliran, acrescentando que a instituição cooperou com as autoridades civis.

A medida veio em resposta a um pedido do Departamento de Segurança Interna dos EUA porque Hendricks foi indiciado por se envolver em conduta sexual ilícita no exterior, explicou Bobby Raquepo, que chefia a unidade de busca de fugitivos do escritório de imigração.

