Por Daria Sito-Sucic

SARAJEVO (Reuters) - "Guerra Fria", do diretor polonês ganhador do Oscar Pawel Pawlikowski, irá inaugurar nesta sexta-feira o 24º Festival de Cinema de Sarajevo, a maior competição de cinema da indústria na região que se estende de Viena a Istambul.

Criado em 1995 como ato de revolta durante o fim do cerco de 43 meses de forças bósnio-sérvias a Sarajevo, o festival se tornou um símbolo da sobrevivência cultural da capital bósnia, atraindo milhares de pessoas todos os anos.

"Para uma fã de filmes independente como eu, o festival é uma oportunidade fantástica para ver as melhores produções da região e além", disse à Reuters Biljana Savic, diretora da Academia de Urbanismo de Londres nascida em Sarajevo.

O foco do festival na divulgação de autores sobretudo do leste e sudeste europeu intensificou a cooperação entre países dos Bálcãs que lutaram entre si durante as guerras dos anos 1990, criando uma plataforma para a reconciliação através da arte.

Neste ano, o evento exibirá o número recorde de 266 filmes de 56 países, dos quais 52 farão suas estreias mundiais, disse o diretor do evento, Mirsad Purivatra.

Pawlikowski, que levou o prêmio de melhor diretor no Festival de Cinema de Cannes pela história de amor "Guerra Fria", não é o único ganhador do Oscar presente no evento, com o cineasta e roteirista iraniano Asghar Farhadit, dono de duas estatuetas, presidindo seu júri internacional.

O festival anual recebe milhares de visitantes todos os anos e tem um impacto considerável na economia local.

Um estudo independente da consultoria britânica Olsberg SPI disse que o Festival de Cinema de Sarajevo rendeu 30,8 milhões de dólares para a economia da cidade no ano passado.

(Reportagem de Daria Sito-Sucic)