Por Steven Scheer

TEL AVIV (Reuters) - A Ford pode estar adotando uma abordagem cautelosa em seu programa de direção autônoma, mas o presidente da empresa negou as alegações de que a montadora dos Estados Unidos está ficando para trás de suas rivais.

"Não concordo", disse Bill Ford em uma conferência de tecnologia em Tel Aviv, nesta terça-feira, quando questionado sobre a perda de participação de mercado.

"Nosso sistema autônomo, o Argo, é incrivelmente competitivo. No quesito tecnologia, estamos lá em cima com o melhor em termos de tempo de desenvolvimento, mas queremos ter muito cuidado antes de deixar as pessoas usarem esses veículos."

Em Israel, pela primeira vez para lançar um centro de inovação, a Ford informou que o momento para a comercialização de carros autônomos não era claro, uma vez que as questões de segurança precisam ser resolvidas.

"Estamos lidando com a vida das pessoas. Temos que ter absoluta certeza de que estão prontas em todas as condições", disse ele durante conferência EcoMotion.

Depois que a Ford comprou a Argo AI, uma startup de autônomos de Pittsburgh, em 2017, a empresa buscou oferecer serviços de veículos autônomos para vários parceiros, que por sua vez os ofereceriam aos clientes com suas próprias marcas.

Mas, com os crescentes custos de desenvolvimento de carros autônomos nos últimos anos, a empresa e outras montadoras buscaram alianças e investidores externos.