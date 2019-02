(Reuters) - O meio-campista Fred, do Manchester United, pode fazer sua primeira partida em mais de um mês no confronto com o Crystal Palace na tarde desta quarta-feira, e precisa aproveitar essa oportunidade ao máximo, disse o técnico da equipe, Ole Gunnar Solskjaer.

Fred se tornou a quinta contratação mais cara do United ao se unir ao time em junho, mas tem sofrido para se adaptar ao Campeonato Inglês e só jogou sete partidas em toda a temporada.

Solskjaer deu a entender que pode escalar o jogador brasileiro pela segunda vez desde que assumiu o United em dezembro, já que as lesões de Ander Herrera e Nemanja Matic desfalcou o meio-campo da equipe.

"(Fred tem que) jogar bem quando tiver sua chance, continuar treinando e continuar trabalhando", disse Solskjaer. "Tivemos um trio de meio-campo com Herrera, (Paul) Pogba e Matic e eles jogaram realmente bem juntos".

"Tenho certeza de que Fred, quando tiver sua chance, aproveitará a oportunidade. Talvez contra o Palace."

O United saiu das quatro primeiras colocações do Campeonato Inglês depois de um empate sem gols com o Liverpool em sua última partida na liga, e Solskjaer acredita que a corrida por uma vaga na próxima temporada da Liga dos Campeões será decidida nos últimos momentos.

Os quatro melhores times ao final do campeonato se classificam para a competição europeia. Atualmente o United está em quinto, um ponto e uma posição abaixo do Arsenal e dois pontos acima do Chelsea, que recebe o terceiro colocado Tottenham Hotspur nesta quarta-feira.

(Por Hardik Vyas em Bengaluru)