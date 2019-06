(Reuters) - O norte-americano Taylor Fritz conquistou seu primeiro título da ATP, no torneio de Eastbourne, no Reino Unido, ao derrotar o compatriota Sam Querrey com parciais de 6-3 e 6-4 na final deste sábado.

Disputando somente sua segunda final na carreira, Fritz começou forte na partida, quebrando o serviço de Querrey já em seu primeiro game na recepção.

Fritz seguiu dominando a maior parte das trocas de bola na quadra de grama, enquanto Querrey acabou sucumbindo aos erros não forçados em momentos decisivos da partida.

Fritz, de apenas 21 anos, conseguiu mais uma quebra de saque no início do segundo set, antes de selar a vitória com um ace, em pouco mais de uma hora de partida.

O jovem tenista tentará agora seguir ganhando em Wimbledon, onde começará sua campanha contra o checo Tomas Berdych, na terça-feira.

Querrey, que disputava sua primeira final desde o Aberto de Nova York em 2018, vai encarar o número quatro do mundo, Dominic Thiem, em sua primeira partida em Wimbledon.

O italiano Lorenzo Sonego também conquistou seu primeiro título individual da ATP, no Aberto de Antalya, na Turquia, neste sábado, salvando um match point antes de conseguir virar e derrotar o sérvio Miomir Kecmanovic com parciais de 6-7(5), 7-6(5) e 6-1.

Em Wimbledon, Sonego estreia contra o espanhol Marcel Granollers, enquanto Kecmanovic entra em quadra contra o espanhol Roberto Carballes Baena.

