Por Crispian Balmer e Marine Pennetier

BIARRITZ, França (Reuters) - Líderes das nações ricas do G7 concordaram em liberar mais de 20 milhões de dólares de assistência emergencial para ajudar os países que estão combatendo os incêndios na Floresta Amazônica, disse o presidente francês, Emmanuel Macron, nesta segunda-feira.

Um número recorde de incêndios está devastando áreas da floresta, muitos dos quais se acredita terem sido ateados deliberadamente no Brasil, causando preocupação internacional devido à importância da Amazônia para o meio ambiente global.

"Ofereceremos imediatamente aos países amazônicos que nos sinalizam suas necessidades um apoio financeiro de ao menos 20 milhões de euros (22 milhões de dólares)", disse Macron, que está envolvido em uma guerra de palavras com o presidente Jair Bolsonaro.

Na semana passada, Macron acusou Bolsonaro de mentir sobre seus compromissos ambientais.

Bolsonaro reagiu, acusando países ocidentais de interferirem nos assuntos internos brasileiros e debochando do aspecto da esposa de 66 anos do líder da França no Facebook.

"É triste, é triste em primeiro lugar para ele e para os brasileiros", disse Macron em resposta nesta segunda-feira.

Ao lado do presidente chileno, Sebastián Piñera, que foi convidado para se unir aos líderes das sete nações industrializadas no resort litorâneo francês de Biarritz, Macron disse que os membros do G7 estão prontos para oferecer apoio concreto à região.

"A França o fará com apoio militar nas próximas horas", afirmou, sem dar maiores detalhes.

O plano decidido no G7 será implantado em duas fases, disse Piñera. "Os países precisam urgentemente de bombeiros e aviões especializados no combate a incêndios. Este será o primeiro passo, que será implementado imediatamente."

"A segunda fase é proteger estas florestas, proteger a biodiversidade que contêm e reflorestar esta região do mundo", acrescentou.

Macron acrescentou que o G7 -- composto por Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido-- elaborará uma iniciativa para a Amazônia que será lançada na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, em Nova York, no mês que vem.

Bolsonaro, que quer abrir a Amazônia para mais agricultura e mineração, disse no Twitter que a iniciativa de Macron trata o Brasil como "uma colônia ou uma terra de ninguém" e que é um ataque à sua soberania.

O presidente dos EUA, Donald Trump, se ausentou das conversas sobre mudança climática e biodiversidade em uma sessão do G7 nesta segunda-feira, e Macron disse que ele estava ocupado com reuniões bilaterais.