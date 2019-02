SÃO PAULO (Reuters) - A Gerdau teve lucro líquido de 389 milhões de reais no quarto trimestre, impulsionado por preços maiores de aço que ajudaram a operação da companhia na América do Norte a ter o melhor desempenho operacional dos últimos 10 anos.

O resultado reverteu prejuízo de 1,38 bilhão de reais sofrido no ano anterior.

O grupo siderúrgico teve lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado de 1,4 bilhão de reais, crescimento de 18,9 por cento na comparação com o quarto trimestre de 2017. A margem subiu de 12 para 12,9 por cento.

A Gerdau reverteu seus resultados apesar de ter registrado queda de produção e nas vendas em volume no quarto trimestre. O volume de aço produzido recuou 18,4 por cento, para 3,22 milhões de toneladas, e as vendas caíram 16,1 por cento, para 3,17 milhões de toneladas.

A receita líquida cresceu 11 por cento, para 10,9 bilhões de reais, enquanto o custo de vendas subiu 9,3 por cento, para 9,6 bilhões de reais, e as despesas gerais e administrativas tiveram redução de 5,1 por cento.

A margem bruta da Gerdau passou de 10,6 para 12 por cento no quarto trimestre do ano passado.

A companhia, que no ano passado concluiu processo de venda de ativos que consolidou a atuação do grupo nas Américas, fechou 2018 com dívida líquida de 11,58 bilhões de reais, ante 13,1 bilhões no fim de 2017. A relação entre dívida líquida e Ebitda voltou a cair, encerrando o ano passado em 1,7 vez ante 2,2 vezes em setembro e 3 vezes no fim do ano anterior.

(Por Alberto Alerigi Jr.)