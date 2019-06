BRASÍLIA (Reuters) - O governo de Goiás avalia realizar uma oferta pública inicial de ações (IPO) da empresa de saneamento do Estado, a Saneago, mas antes a companhia será reestruturada para atrair mais investidores em uma eventual operação, disse o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM-GO), nesta terça-feira.

"Inicialmente, para ela (Saneago) poder se viabilizar, o pensamento é de colocá-la na bolsa no sentido de venda de ações, fazer um IPO", disse ele a jornalistas, em Brasília.

Segundo Caiado, a empresa sofreu com corrupção e agora representa um custo muito alto para o governo.

Por isso, acrescentou ele, algumas mudanças estão sendo feitas para que a empresa não seja vendida a preço de "fim de feira".

"Estamos fazendo as mudanças necessárias... ela não pode ser exposta a uma venda sem ter as condições mínimas, como os contratos com as prefeituras... ela não pode ser colocada como uma empresa no sentido de ser ali fim de feira, não é isso", ponderou Caiado.

Perguntado por jornalistas sobre o prazo para que esse processo ocorra, ele citou uma outra empresa do estado, a Celg GT, que estaria pronta para a venda já em 2019, enquanto a Saneago possivelmente ficaria para depois.

"Eu acho que a Celg GT está em condições de poder ser trabalhada ainda até o final deste ano, ela já teria condições de ser colocada no mercado", afirmou ele, sobre a companhia de geração e transmissão.

Antes de ser eleito, Caiado chegou a se posicionar contra a venda da Celg D. A distribuidora de energia foi vendida pela Eletrobras à Enel.

O governador conversou com jornalistas na saída de audiência pública no Supremo Tribunal Federal (STF) com o ministro Luiz Fux, da qual também participou o secretário do Tesouro Nacional, Mansueto de Almeida.

(Por Mateus Maia)